Julianne Britton da detalles sobre su preparación para el Miss Mundo 2017

La representante de Panamá para el Miss Mundo 2017, Julianne Britton, estuvo este lunes en Tu Mañana, donde contó los detalles sobre su preparación para el importante certamen que se llevará a cabo en el mes de noviembre en China.

Britton explicó que desde que entró en el Señorita Panamá, estuvo enfocada en lograr lo que hoy en día alcanzó, ya que se siente identificada con las características de una Miss Mundo. Actualmente habla tres idiomas, inglés, español y base de francés; indicó que le gusta escribir, leer cierto tipo de temas y que le encanta el modelaje, lo que considera una ventaja a su favor, ya que tiene años trabajando en la industria de la moda.

La Señorita Panamá para Miss Mundo 2017, informó que se encuentra trabajando en su proyecto social sobre la violencia contra la mujer y que luego de ello, deben entregar a los representantes del certamen, un video y como fecha límite tienen el 15 de septiembre.

"Esta semana ya comienzo las clases de canto, me debo preparar para el openinng, esto va ser una sorpresa...muchas gracias a todas las personas que me han apoyado, eso me motiva muchísimo", expresó la joven de 21 años.