Representante de Isla Barro Colorado es elegida para Reinado Mundial del Banano

Anunciamos que mañana parte a Ecuador Gloribeth Saavedra a representarnos en el Reinado Mundial del Banano. Esta semana la Organización Señorita Panamá recibió la invitación para esta concentración e inmediatamente trabajamos junto a Gloribeth. Agradecemos a José Pulido por haber hecho el contacto inicial. Foto: @franciscoandara Maquillaje y Peinado: @celisroas @gloribethsaavedra @reina_mundial_del_banano