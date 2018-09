Rosa Montezuma cumple el sueño de vestir una pollera en la Feria de las Flores

Rosa Iveth Montezuma, Señorita Panamá 2018 para el Miss Universo, estuvo este fin de semana en la provincia de Chiriquí, donde además de visitar la Feria de las Flores en la comunidad de Volcán, estuvo en el Hospital Materno Infantil José Domingo De Obaldía, donde pudo compartir con los niños y las futuras madres de esta provincia.

Asimismo, Montezuma compartió con los productores agrícolas, quienes en su mayoría son Gnäbe Buglé, y participó en la cosecha de papa; a la vez que compartió con una de las familias que lideran la producción de la finca Cerro Punta.

Con respecto a su participación en la Feria de las Flores, la reina panameña cumplió uno de sus grandes sueños, vestir la pollera, el traje típico más hermoso del mundo; específicamente una zurcida-calada, luciendo también la corona típica "Elzevir", creada por Joyería Mila.

"Este día ha sido uno de los más significativos para mí por muchas razones, uno de mis sueños siempre fue lucir la pollera y estar en mi provincia (soy cédula 4) aún más importante, compartir con todos los Chiricanos me llenó de orgullo, y a pesar de la lluvia que caía no quería bajar de la carreta porque me sentía en el sueño más bonito de una reina, contarlo aquí no alcanza para describir todo lo que viví. Gracias a todos los que estuvieron presentes en la Parada de las Flores", escribió Rosa Iveth en su cuenta de Instagram.