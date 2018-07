Rosa Montezuma en programa Camilo: "Voy por esa corona"

¡Sin palabras! Rosa Iveth Montezuma, la primera mujer indígena en ganar un concurso de belleza nacional dejó claro en la noche de este lunes a través del programa Camilo por CNN, que Panamá viene pisando fuerte para la 67° edición de Miss Universo.

Montezuma quien siempre se ha caracterizado por su sencillez y carisma compartió en el programa su historia y por supuesto la gran controversia que causó al ser la primera representante de las comarcas en Señorita Panamá.

Hubo muchas personas que me apoyaron desde el principio, otras que no, quienes alegaban que yo no era indígena por no tener rasgos de una indígena