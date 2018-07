Montezuma sobre gira a la ONU: "Me siento feliz, esto me ha ayudado a crecer"

635x357 Señorita Panamá sobre gira internacional: "Me siento feliz, esto me ha ayudado a crecer".

Este miércoles en Tu Mañana estuvo Señorita Panamá, Rosa Iveth Montezuma y Cesar Anel Rodríguez, presidente de la OSP para compartirnos la experiencia que tuvo Montezuma en su gira por la Organización de las Naciones Unidas y por los medios internacionales.

La primera mujer indígena en representar a Panamá en un concurso de belleza expresó la satisfacción por las oportunidades que se le han presentado.

La verdad es que la experiencia ha sido muy gratificante, es un aprendizaje, yo vengo de la nada, con solo mis estudios básicos y, ahora estar en los medios me ha ayudado a crecer.

Montezuma también enfatizó sobre su participación en la ONU, la cual se siente honrada de haberse convertido en una embajadora no sólo de su comarca sino de los millones de indígenas alrededor del mundo. "Fui invitada por la Onu para ser voz y voto sobre los derechos y respetos que nos merecemos la comunidad indígena".

Junto a esto, Cesar Anel Rodríguez agregó que Rosa antes de entrar al concurso les pidió poder ser la voz de las mujeres de la comarca. "Ella desde un principio dejó claro que la dejáramos ser una embajadora de la cultura panameña y hacer notar la voz de la mujer Ngäbe", afirmó.

Tras eso, hizo una pausa para aclarar que el concurso Miss Universo ya no busca los mismos estándares y precisamente fue eso lo que hace a Rosa una candidata en potencia. "No es un concurso de carnaval, ella no compite por lujo y esplendor".

Y después que pase todo el proceso de preparación y que haya participado en Miss Universo, nos confesó que piensa seguir con sus proyectos en la comarca. "Tengo muchos sueños y planes, pero hace muchísimos años inicié un proyecto y se trata de motivar a niños con principios cristianos y valores, definitivamente seguiré en eso", concluyó.