Angie Keith, Virreina Internacional del Cacao 2019

El pasado jueves 3 de octubre, se llevó a cabo la gala de coronación del Reinado Internacional del Cacao 2019, en el Poliedro de Caracas - Venezuela; donde Angie Keith, representante de Panamá, se convirtió en virreina, logrando posicionarse como la Primera Finalista del importante concurso. La ganadora fue la representante de Brasil, Amanda Costa.

La panameña se destacó en la pasarela, tanto con el traje de gala que lució de color azul, como con el traje de balo entero color plateado.

Asimismo, Angie desfiló un traje de fantasía inspirado en Theobroma, una mujer aborigen que resguardaba las tierras cacaoteras de la provincia de Bocas del Toro, diseñado por el panameño Abdul Juliao.

"Participar en el @reinainternacionaldecacao ha sido una experiencia grandiosa, venir a Venezuela y conocer tanta gente maravillosa y luchadora que ama lo que hace (porque se nota la pasión de cada uno) me llena de mucha alegría. Me llevo el mayor de los triunfos de este certamen (y no me refiero a la corona), disfrute cada día y cada uno de los momentos que viví junto a una grandiosa organización y 7 chicas que jamás olvidaré. Gracias @reinadelcacaopanama por confiar en mi para ser la 1ra representante de Panamá en este concurso que sin duda llevaré en mi memoria por siempre. Mi querida gente que siempre me apoya, gracias! Mi familia, amigos, patrocinadores, gracias! Panamá, gracias por darme una tierra digna de representar donde quiera que esté", manifestó la Virreina en su cuenta de Instagram.