8vo programa de Top Chef: ¡Sálvese quien pueda!

Dicen que en el mar la vida es más sabrosa, sin embargo, para nuestros 6 participantes no fue así. Nos fuimos hasta una de las playas más bonitas de nuestro hermoso istmo: Playa Venao, ubicada en la ciudad de Pedasí. Ahí se encontraron con un verdadero naufragio, les tocó cocinar con lo que encontraran a lo largo de toda la playa, como pudieron cargaron las cajetas llenas de diferentes proteínas y aunque a Joseph no le tocó ninguna, no le fue necesario ya que se sentía como en casa y agarró lo que podía y lo transformó en un rico plato vegetariano.





Definitivamente que fue una verdadera aventura, los chefs en 2 horas sacaron su lado survivor dando como resultado muy buenos platos. Ya en la prueba de platos, los jueces le aplaudieron el esfuerzo y la creatividad para sacar adelante sus platos, pero solo uno se iba a ir con la inmunidad, después de analizar cada platillo, se llegó a la conclusión que el ganador era Armando con su ingeniosa entraña con puré de guineo verde.





Y si pensaban que eso era todo, pues no, Andrés Morataya los estaba esperando en su Restaurante Panga, donde se realizaría el siguiente reto.

En este reto, aprendieron lo que significa cocinar en Panga, Andrés los llevo a la misma granja en donde él va para abastecer su restaurante, también fueron al huerto de Eco Venao donde nuestros concursantes encontraron y se llevaron toda clase de productos totalmente frescos y cultivados ahí, para el reto que les esperaba.





Lo más bonito de esta gira es que en el proceso aprendieron la importancia del producto, todo lo que conlleva el cuidar y cultivar es verdaderamente admirable de las personas que se dedican a esto. Por último, también se fueron al mar a pescar y trajeron ejemplares grandes para la cena de esa noche.

Les dieron 2 horas en Panga, y como dice el slogan del Restaurante Panga, del huerto a la mesa y así mismo fue, incluso la sal que utilizan es del mar, siguieron las mismas políticas del restaurante y se apegaron a su gastronomía.





En la deliberación, comensales e invitados especiales degustaron de los diferentes platos y a la hora de decir quienes habían sido los ganadores, los chefs tomaron la gran decisión de dejarlo en empate. Los dos equipos habían hecho un excelente trabajo y, por ende, en este programa no hubo eliminado.