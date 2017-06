7mo programa de Top Chef: ¡Cocinando para Papá!

Si de algo estamos seguros, es que, a una mujer embarazada no se le puede negar ningún antojo por más raro que sea y así fue como nuestra invitada especial y ex presentadora, Karen Guerra, nos visitó con un antojo muy en particular, ¿Adivinan cuál? ¡El Chicheme!!! Por supuesto, ella no quería cualquier chicheme, lo quería saborizado, así que nuestros 7 participantes, usaron su ingenio y uno que otro la receta de un legado familiar.





Prepararon de todo tipo; con fresa, canela, coco y hasta con un toque de Amaretto, ¿Pueden creerlo? Los chefs nos demostraron en este Quickfire que la creatividad es parte de ellos. Aunque todos los chichemes estuvieron exquisitos y el antojo fue complacido, solo el del bocatoreño Joseph tuvo el mayor puntaje, seguido del chiricano Luis que también hizo un chicheme digno de un Top Chef.





Y ya que estábamos celebrando el día del padre, en el reto grupal a cada uno de los participantes se les sorprendió con la hermosa visita de sus madres, las emociones estuvieron a flor de piel cuando vieron entrar a sus mamás, cabe destacar que ellas iban a ser las Sous Chefs de sus hijos para hacerles el banquete a los papás. Ana tuvo el gran honor de cocinar para su abuela y Ñato fish vino en representación del padre de José.

Este reto fue sumamente divertido, contaban con solo 1 hora y más que ayudantes, las madres parecían las jefas de la cocina, cada Chef le hacía caso a su mamá en cómo preparar el plato que más les gustaban a los padres de sus hijos. Después, cuando todo estaba listo, los papás se sentaron en una mesa junto con los jurados y cada padre iba adivinando cual era el plato de su hijo/a, mientras ellos los veían desde la bodega.





En el reto de eliminación tuvieron un verdadero desafío, que consistía en poder incorporar a sus platos, los cuatro ingredientes más excéntricos que jamás utilizarían para sus recetas habituales. Luis y Carlos Lucas ya tenían experiencia previa en concursos similares, y en efecto no les fue tan mal, a diferencia de José que con su morcilla y papas ralladas no logró compactar un buen plato según los jurados. José le dijo adiós a la competencia y volvió a casa.