635x357 Top Chef All Stars regresa este martes 18 a las pantallas de Telemetro.

No te puedes perder el estreno de Top Chef All Stars, donde reunirá en una gran revancha, a 13 participantes de temporadas anteriores que no tuvieron la oportunidad de ganar el título de “Top Chef”.

Si usted cree que lo había visto todo en la cocina más exigente de Panamá, pues se equivoca, porque ahora vienen los retos que los dejarán con las emociones a flote, con los cuchillos más afilados y con un pie fuera de competencia.

Ningún chef querrá perderse la oportunidad de llamarse “Top Chef All Stars” y ganarse los $25,000 dólares y para esto tendrán que enfrentarse a los mejores de cada temporada.

El estreno de Top Chef All Stars estará buenísimo, donde también será revelado el nuevo chef entre los jurados.

Ya lo sabes, tienes una cita todos los martes a las 9:00 p.m. por las pantallas de Telemetro.