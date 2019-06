635x357 Manuel y Ana son los primeros eliminados de Top Chef All Stars.

La travesía de Top Chef All Stars tuvo como locaciones en este segundo programa, Sabor Local en la capital de la 10ma provincia, La Chorrera y El Hotel Sortis.

El primer reto grupal fue en Sabor Local en Market Plaza, donde la guerra de fonda tuvo como protagonista la comida chorrerana, donde los chefs tenían como propósito lograr platos distintivos de esta región.

Luego de que los comensales y los jurados degustaron los platos de los tres grupos, decidieron que el equipo ganador era el verde, conformado por Edy, Bollo, Armando y José y quienes pasan directo al reto de eliminación es el equipo naranja de Andrea, Israel, Ana y Lucho.

Para el reto de eliminación Andrea, Israel, Ana y Lucho tuvieron que enfrentarse a Manuel y Alejandro, quienes se encontraban en la zona de peligro.

El reto de eliminación consistía en cocinar un plato de la gastronomía panameña que llenara los estándares de un hotel tres estrellas Michelin y no solo tendrían que convencer a los jurados, sino al paladar exigente de la chef invitada, Elena Hernández, fundadora de Academia de Artes Culinarias y creadora del evento Panamá Gastronómica.

Sin embargo, la chef Elena jugó un papel importante en este reto de eliminación, ya que fue su coach durante la preparación de los platos de los seis chef.

Para conocer el destino de cada uno de los chef, recibieron llamadas en sus celulares mientras deleitaban una copa de vino, donde el ganador fue Alejandro con su emblemática sopa “Dulemasi”.

Al finalizar el reto, estaba más que claro que los errores en la presentación del plato de Ana, no fue del agrado de los jurados y la deja fuera de competencia, quien claramente se va con un sabor amargo de ser una de las primeras eliminadas.

Monstro, el inolvidable “Chef del pueblo” también se despide de la competencia porque a pesar de tener un buen sabor no fue su mejor plato ni tuvo la mejor presentación.

Pero esto no acaba para ellos, ya que tendrán una segunda oportunidad de regresar a Top Chef All Stars en la Revancha, no te lo pierdas.

