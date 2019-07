¿Cómo les habrá ido a Israel y Lucho en el reto?

635x357 REVANCHA 3| Lucho vs Israel ¿Quién preparará el mejor plato?.

El tercer capítulo de La Revancha estuvo lleno de comida oriental, donde el enfrentamiento que tuvo Israel vs Lucho incluyeron en su reto el Dim Sum, un desayuno chino muy tradicional.

En 1 hora, ambos prepararon 3 platos de Dim Sum utilizando todo lo que habia en la despensa y uno debía ser frito con el aceite Super Fry.

En esta ocasión el fotógrafo y foodie Juan Lee Liu fue el invitado especial para este reto de revancha, quien es muy conocedor de estos platos.

Lucho e Israel no están acostumbrados a estar preparando este tipo de platos. ¿Quién lo hará mejor?

Por su parte, Israel realizó Dumpling a base de langostinos, Siu Mai de chorizo tableño, uno al vapor y uno frito y costillas con una salsa teriyaki, mientras que Lucho presentó una Trilogía de wanton relleno de chorizo y plátano, dumpling relleno de puerco y Siu Mai relleno de langostinos.

Después de deliberar sobre los platos de desayuo chino, Juan y Arturo decidieron que quien continua en el camino de regresar a la competencia es Lucho porque a pesar de haber sido minimalista en su presentación, sus sabores estaban bien marcados y diferentes.

“No tan contento, pero debo darles las gracias a todas esas personas que me apoyaron, también por estar en esta temporada de Top Chef All Stars, creo que es una nueva experiencia, me llevo grandes amigos, grandes compañeros” , añadió Israel.

Deben saber que hasta ahora curiosamente ningún chef eliminado ha repetido victoria en La Revancha.

¿Quién se enfrentará a Lucho la próxima semana?