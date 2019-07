"El Pollo" será el protagonista de este 5to programa. ¿Cómo lo harán los chefs?

Este martes, Top Chef All Stars llega a la mitad del programa, donde el pollo será el protagonista de los retos y aunque no lo creas pondrá en apuro a los chefs para obtener buenas puntuaciones y no salir de competencia.

El 5to programa estará buenísimo, donde los participantes sacarán todos sus secretos culinarios para demostrarlo en la preparación de sus pollos.

Quien quede eliminado de Top Chef All Stars, tendrá la oportunidad de competir contra Lucho, el miércoles a las 2:00 p.m. en La Revancha, donde será su última oportunidad para continuar el camino de regresar a la competencia y lo puedes ver a través de MedcomGo y Telemetro.com

No olvides sintonizar el instalive de “La Jefa y El Chef” desde las 8:00 p.m. en las redes de @topchefpa, donde la jefa “Gaby Arias” y el chef “Jorge Jurado”, les contarán todos los detalles backstage que sucedieron durante este programa.

¿Quién será el invitado de esta semana?, ¿Qué retos tendrán que hacer los chefs?. Descúbrelo este martes a las 9:00 por las pantallas de Telemetro.