Diana Bernal es la ganadora de la primera temporada de Top Chef Jr

La carrera por el título de Top Chef Jr, ya llegó a su gran semifinal, ya que ahorita son cuatro chef y solo dos pasarán a la anhelada gran final.

Para algunos, este primer reto es algo completamente nuevo, pero seguro que lo sacarán adelante.

El primer reto consistía en preparar un dulce desde 0, que incluyera bizcocho y decoración y para saber el sabor que le tocaba a cada uno, los cuatro chefs debían pasar a sus estaciones para descubrirlo.

Amanda debía hacer un dulce de zanahoria, Diana de banana, que de hecho nunca ha preparado un pastel, a Jaime de Naranja y finalmente a Natalia de chocolate. ¿Cómo le irá a los chefs en este reto?

Para evaluar los pasteles, tenemos a una invitada muy especial, una maestra estricta, pero en el fondo una chef muy dulce, ella es Jenny Jaramillo.

Solo 2 horas y media es su tiempo para crear un dulce y dar un paso más a la final de Top Chef Jr y cada chef le está dando su toque personal a sus preparaciones.

“Yo quiero llegar a la final porque así me puedo motivar a más y lograr algo nuevo”, Diana Bernal.

Cada vez avanzamos más en la competencia y la hora 0 llegó, hay que probar los dulces, pero en el panel de jurados tenemos a alguien especial que también formó parte del programa, él es nuestro Youtuber, Daniel “Delias” Abou.

Amanda fue la primera en presentar, un dulce de zanahoria relleno de pecans, una tradicional receta familiar. “Estoy sorprendida, me parece delicioso”, fue el comentario de la chef Jenny.

Diana, Natalia y Jaime también presentaron sus deliciosos dulces y recibieron muy buenos comentarios, pero en esta semifinal, los chefs tuvieron la oportunidad de compartir con sus papás mientras esperaban los resultados.

Pasada la deliberación de los jueces, tuvieron la difícil decisión de elegir quienes pasaban a la final, y la primera finalista de Top Chef Jr es Amanda. ¡Que emoción!

“Me siento honrada, muy feliz de haber llegado a la final y haber sido la primera finalista”, Amanda Fuentes.

Pero todo cambió en esta semifinal, porque con un empate en el segundo lugar, convierte esta gran final de Top Chef Jr en una final de tres, es decir que Diana y Natalia pasan a la final y Jaime Juste es eliminado.

Pero esta eliminación no será tan difícil, porque Jaime será las terceras y cuartas manos en la final con Amanda, ya que por ser la ganadora del reto obtiene el beneficio de tener un sou chef en el reto final.

“Cuando me dijeron que no seguiría en Top Chef Junior me sentí muy decepcionado, pero al mismo tiempo me sentía orgulloso hasta donde había llegado”, agregó Jaime Juste.

Y como lo prometido es deuda, Natalia en la gran final utilizó la filipina que le regaló Maria De Los Ángeles por ganar un reto en el primer programa.

Para calentar motores de lo que iba a ser una gran final, la dinámica fue diferente para descubrir que cocinarían y para esto cada chef le tocó un sombrerito que representaba tres países diferentes, de dónde provenía la gastronomía para su plato final.

Logrando así Amanda México, Diana le tocó España y a Natalia Japón, luego de esto tendrían que escoger su proteína colocando los monitos en su respectivo lugar, lo que a Diana le tocó el ojo y cabeza de pescado, a Amanda la oreja de cerdo y a Natalia la lengua de res.

Pero las sorpresas no terminaban, porque para este difícil reto, los acompañaron tres grandes de la cocina, ellos son Hernán Correa, Alonso García y Luis Mendizabal, ganadores de las primeras tres temporadas de Top Chef Panamá, quienes fueron los coach de las finalistas solo por 20 minutos.

Definitivamente que esto ha sido un plus para cada una de las chicas, ya que tuvieron una ayuda extra en su preparación y eleva el grado de técnicas en la cocina más divertida y cuando faltaban 5 minutos que terminaran los 20 minutos, las participantes recibieron las debidas indicaciones para continuar con sus platos. ¡Que nervios!

A la hora de la gran decisión, el reconocido chef Charlie Collins fue parte del selecto jurado en esta gran final de la primera temporada de Top Chef Jr, lo que aporta presión a las finalistas por su alto conocimiento culinario.

Sin embargo, esto fue lo comentó Maria De Los Ángeles: “Estoy gratamente sorprendida de las tres, obviamente absorbieron todos los conocimientos de sus mentores y se ve que lo están aplicando a la perfección y se nota la marca personal de cada chef que dejaron la inspiración en ellas”.

Independientemente de quien sea la ganadora, deben saber que cada una ha ganado mucho durante todo este tiempo, por el simple hecho de haber llegado a la final, mostrando y haciendo lo que saben hacer, que es cocinar.

Pero la hora cero llegó y la ganadora de la primera temporada de Top Chef Jr es la talentosa, Diana Bernal, quien en su emoción dejó un mensaje hermoso a quienes la apoyaron.

"Les quiero dedicar un mensaje, y es que cuando los papás les preguntes a sus hijos que quieren hacer en la vida, apóyenlos y no los obliguen a hacer algo que no les guste, porque en verdad eso duele". agregó Diana.

Gracias a todos, los que cada martes vivieron los grandes momentos que se vivieron en la temporada, nos vemos pronto en otra edición de Top Chef Jr.