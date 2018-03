Prepara unas riquísimas papas con tocino y queso

¿Te ha pasado que no has cocinado y llegan invitados sorpresa a tu casa? A mí siempre me pasa, pero te tengo la solución, es una receta que saca de apuros a cualquiera.

Necesitas:

8 tiras de tocino

1 taza de queso cheddar rallado

1/2 kilo de papas cambray

1 cucharada de mantequilla

1 manojo de cebollina

Preparación:

Parte las papas por la mitad y ponlas a hervir en una olla con sal y agua hasta que queden suaves. Mientras tanto en un sartén cocina el tocino para que quede crujiente, luego retira el exceso de grasa y deja se enfríe. Una vez estén listas las papas, colócalas en un refractario con mantequilla y sazona con sal y pimienta añadiendo tocino picadito y el queso rallado. Las cebollinas se utilizan normalmente para decorar, pero en esta ocasión dará un sabor más sutil que la cebolla. Córtalos en pedacitos y rosea encima de las papas. Hornea a 190°, por 15 minutos hasta que el queso se derrita y las papas se doren.

Esta receta es rápida, ya que la preparas en 35 minutos y rinde para 5 a 7 personas aproximadamente según la cantidad que sirvas.