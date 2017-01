Trucos para cocer el marisco

Cuando hablamos de mariscos, sabemos que se deben cocinar bien para que luego no terminemos con un dolor de estómago o quizá algo peor, por eso me pareció importante darte unos tips para que no tengas ese inconveniente.

El agua: Usa agua embotellada y añade 40 gramos de sal por litro, para que se parezca al agua de mar; introduce el marisco cuando hierva.

La cocción: El marisco pequeño (gambas, percebes, camarones) necesita 1-2 minutos; mientras que el mediano (nécoras o cigalas grandes), de 3 a 5 minutos; y las piezas más grandes (langostas, bogavantes) entre 10 y 15 minutos.

Ya sabes, si tomas en cuenta estos dos consejos, tus mariscos quedarán bien cocidos y a comer se ha dicho.