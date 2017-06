Algunos datos que no sabías de la comida

Todos pensamos en la importancia de la alimentación, por eso las tres comidas diarias no pueden faltar, pero lo cierto es que muchas veces no sabemos de dónde provienen esos alimentos que consumimos, hoy les diré algunas curiosidades sobre el tema.

1.- Los huevos: Los pollos empollan unos 15 huevos al año, pero los granjeros que los domesticaron durante años, han generado aves capaces de poner entre 200 y 300 casa año.

2.- Comida hervida: La técnica de hervir la comida no se desarrolló hasta hace 10 mil años, esto es porque aunque no lo sabíamos, para hacerlo posible, se requieren contenedores herméticos que no existieron hasta entonces.

3.- Desperdicios: Al menos el 30% de la comida nunca se consume; parece increíble pero en los Estados Unidos una familia desperdicia 740 kilos de comida al año.

Estos son sólo tres datos curiosos sobre lo que pasa con algunos alimentos y no lo sabemos.