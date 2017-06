Lo que nunca debes arrojar por el inodoro

Hay personas que tienen la costumbre de arrojar por el inodoro ciertos desechos, pero en realidad lo hacen por desconocimiento, ya que no es lo correcto.

Hoy les hablaré sobre lo que nunca debes tirar por el inodoro.

- Pañales y toallitas húmedas para el bebé: Evita por todos los medios botar estos productos en el inodoro, ya que taparán las cañerías, lo correcto es envolverlos bien, colocarlos en una bolsa y a la basura.

- Toallas femeninas y tampones: También producen que se tapen las tuberías, ya que al tener contacto con el agua se hinchan.

- Paños de limpieza desechables: Estos elementos también pueden producir problemas en la plomería, si es que tuviste un accidente y se te cayó en el interior del inodoro, utiliza un gancho de ropa para sacarlo y así evitarás dolores de cabeza.

- Toallas para el rostro: Los pañitos que utilizamos para limpiar el rostro, no se rompen como el papel común, por eso es mejor que viten arrojarlos al inodoro.

- Cabello: Por lo general a las mujeres se nos cae el cabello y solemos dejar gran parte en la ducha, pero arrojarlo por el inodoro no es la mejor idea, ya que esto tapará los desagües.

En conclusión, es sumamente importante que evites arrojar todas estas cosas por el inodoro, también forma parte de la cultura, todos tenemos que tomar en cuenta que todos esto desechos van a la basura y no a lugares incorrectos, porque así no estamos aportando en nada al ambiente. Así que ya saben, a evitarlo y así no te tocará invertir dinero para reparar las tuberías.