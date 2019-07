¿Quién dijo que ir de compras y ayudar al planeta tenía que ser aburrido?

A partir del 20 de julio, los establecimientos no podrán entregar bolsas plásticas en Panamá y ¿ahora qué? Nos toca ir de comprar con bolsas reutilizables pero tranquila no tienen que ser las bolsas del mercado que utilizaba tu abuelita.

Ahora existen muchísimas opciones de bolsas que puedes utilizar para ir hacer el mercado, shopping o algún mandado que tengas. A continuación te presentamos varias opciones para que no te quedes cargando tus compras en la mano.

Bolso multiuso: si eres de las que no quiere tener un bolso para cada ocasión, puedes utilizar un bolso de estilo playero los días que vayas hacer compras grandes. Otro tip, cuando vayas a la playa recuerda que no debes llevar bolsas plásticas, un bolso grande que puedas llevar a la playa te ayudará si tienes que hacer unas compras en el camino y no tienes donde llevarlas.

Bolso con rueditas: Los bolsos con rueditas son ideales al momento de ir hacer mercado ya que no tendrás que cargarlo en el hombro y podrás llevar compras un poquito más pesadas y podrás recorrer más distancia.

Bolso de tela: los bolsos de tela son geniales ya que los puedes utilizar en esos días cuando vas hacer una compra pequeña en el super o cuando vas de shopping y por ser de tela son fáciles de lavar. Te recomiendo que tengas uno grande y uno pequeño.

Por último, recuerda siempre llevar tu bolso a la hora de ir hacer tus compras, si eres de las que olvida que los tiene y llega al lugar sin ellos, procura ponerlos en tu auto o dentro de tu cartera para que no los olvides, recuerda a partir del 20 de julio muchos establecimientos dejarán de entregar bolsas plásticas.