¿Qué hacer con los objetos sentimentales en el hogar?

Esto les pasa a muchas mujeres y no me dejarán mentir, ya que en alguna ocasión de nuestras vidas no han regalado algo o hemos gastado dinero en un objeto que con el tiempo ya no es útil y no queremos deshacernos de ellos.

¿Qué hacer con esos objetos? Aquí te dejo unos tips:

Ropa

En cuanto a la ropa es un poco más fácil eliminarla de nuestro closet cuando no nos queda, pero cuando nos queda y no la utilizamos solo ocupa espacio y es ahí donde te conviertes en acumuladora. Una solución sencilla es donarlo a alguien que lo necesite más que tú y a la vez haces un acto de amor al prójimo.

“Pagué mucho dinero”

Si has invertido en algo para el hogar o en prendas de ropa y ya no se utiliza, por ende está en una caja deteriorándose, lo mejor es que si fue costoso lo vendas o lo regales a una persona que sepas lo que le dará el uso que tú no le das.

“Me trae recuerdos”

Sé que a todos nos ha pasado que nos han regalado un libro, ropa, prendas una persona que nos trae recuerdos felices o tristes y es ahí donde nos apegamos a las cosas materiales. Debes recordar siempre que los mejores recuerdos se guardan en la memoria, no en los objetos.

Cada quien tiene sus razones para guardar objetos, sin embargo esto solo lleva a acumular en los lugares donde más necesitas espacio. Si te decides en deshacerte de eso lo que puedes hacer es por día arreglar las secciones del hogar y lograrás tener mucho más espacio para cosas nuevas y una casa más limpia.