¿Cómo mantengo seco y limpio mi baño?

No entiendo porque un área en el cual puede pasar horas sin ser usado, vive constantemente húmedo el piso. Sí, es un baño sin ventana o alguna ventilación cerca pero de todas formas, es súper fastidioso. Y aquí entre nos, cuando alguien de la casa se baña es peor aún, la cortina por más larga que parezca nunca es suficiente o empeora el caso, como diría mi madre: ¿te bañaste afuera?, qué difícil es escoger una de esas para al final descubrir que no era la del tamaño deseado, peor aun cuando inventas poner una alfombra de tela, la tocas y puedes escurrirla completa ¿seré la única que piensa que no deberían existir las alfombras de tela para baño? Quien sabe, lo que si sé es que estoy segura que no soy la única con este problema, así que decidí compartirles unos truquitos bastante sencillos. ¡Toma nota!

A la hora de limpiarlo, quita todo tipo de frascos que estén vacíos o que causan un efecto de abarrotados, eso le quita la impresión de amplitud. Usa productos con olores suaves ya que los olores de aromatizantes fuertes no hacen agradable una buena ducha. Recuerda que el baño también es un lugar para relajarse.

Después de pasar el trapeador pon al frente del baño un abanico, mejor aún si es de los redondos de piso que parecen industriales, de todas formas, cualquiera que tengas es muy buena opción. Eso hará la gran diferencia, se secará el piso rápido y no tendrás la gran molestia de tener a tu familia esperando para que no ensucie con los zapatos.

También trata de mantener la cortina cerrada, esto ayuda a que si la ducha está goteando, te asegura que no caiga afuera nada.

A veces es mejor mantener el área del baño lo más simple posible, si no puedes evitar poner una alfombra de piso, procura sea de plástico y antideslizante.

¿Qué tal? Y lo mejor es que no gastas casi nada para mantener tu baño fresco y limpio.