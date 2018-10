Dar agua o alimento a tu perro justo después de correr puede llevarlo a la muerte

No es que quiera alarmarlos, pero la primera vez que escuche de este tema me preocupe mucho, precisamente por lo gráfico en que me presentaron la situación.

Les hablo de la torsión gástrica en los perros, es una condición poco común y que no todos hablan por la falta de información.

La torsión gástrica ocurre cuando le damos alimento o agua inmediatamente a nuestra mascota, principalmente luego de una larga carrera o caminata.

Esto es malísimo, ya que literalmente se les tuerce el estómago, sin embargo, no es común que ocurra pero en el momento que pasa se vuelve en una condición grave y alarmante porque pueden ser solo horas para que nuestra mascota colapse.

Lo mejor que puedes hacer es refrescarlos tirándoles poca agua por la cara y el cuerpo, hasta que haya pasado cierto tiempo y puedas darles agua para beber y alimento.