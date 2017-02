Tips para que tu perro (a) sea feliz mientras no estás en casa

Si amas a tu perro (a) pero lamentablemente no puedes estar todo el día en casa porque tienes que trabajar, te tengo cinco tips que puedes aplicar para que no se sienta sólo y durante las horas que no estás, sea más feliz.

1.- Evita la sensación de enclaustramiento: Lo importante en este punto es que no se sienta encerrado, por eso te recomiendo que dejes las cortinas abiertas, para que tenga luz y pueda ver el exterior desde las ventanas.

2.- Evita dejarle todos los juguetes a su alcance: Si cuando sales de casa le dejas en casa los juguetes de siempre, lo que pasará es que se aburrirá y se estresará al no poder jugar aunque sea por un momento; si por ejemplo tiene un peluche y un hueso, déjale uno sólo, luego se lo cambias y así sucesivamente.

3.- Visitas: Si tienes un amigo o familiar de confianza que viva cerca, lo mejor será que le dejes las llaves para que tu mascota pueda recibir visitas, esto lo animará porque lo más seguro es que está esperando que lo saquen a pasear y así sentirá el día menos pesado.

4.- Escuchar algún sonido: Aunque no lo creas, en muchas ocasiones el silencio suele ser el peor enemigo de tu perro (a), así que es buena idea que le dejes encendida la radio o la televisión, con esto se sentirá más seguro (a).

5.- Estimular su nariz: Una excelente opción es dejarle en los lugares de la casa por donde se desplaza, algunas golosinas o nuevos juguetes, así aprenderá que esto es un tipo de recompensa por portarse bien y cuidar la casa; además se divertirá y se olvidará un poco de que no estás en casa.

¿Qué te pareció?, ¿tienes perros?, si te gustó y has puesto en práctica alguno de estos tips, déjanos tus comentarios abajo.