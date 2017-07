¿Cómo quitarle el miedo a un perro cuando ha sido maltratado?

Si acabas de adoptar a un perro que no la ha pasado fácil, deberás tener el doble de paciencia ya que tu nuevo miembro va a necesitar de ti para acoplarse a su nuevo hogar, aunque le ambientes un espacio de la casa para que se sienta cómodo, tienes que tomar en cuenta otros consejos para que poco a poco vayas ganándote su confianza.

Recuerda que las heridas del cuerpo se curan más o menos más rápido pero las del alma son más difíciles de curar y es fácil que el perrito tenga problemas para relacionarse de por vida a menos que tenga la inmensa suerte de caer en buenas manos. Si este es el caso sigue leyendo.

Lo primero que debes saber es investigar cómo llegó a ese refugio, su historia, en qué circunstancias lo recogieron y a que principalmente le tiene miedo, por ejemplo, tú sabes que hay perros que no pueden ver un palo de escoba, los pone tensos y con miedo. Es por eso que es primordial sacar toda la información que puedas sobre tu nuevo amigo.

No puedes olvidar tratarlo con cariño pero con firmeza, todos los perros necesitan tener en alguien en quien confiar, que seas su guía, su amigo, su familia. Aunque no debes humanizarlo, tus caricias no deben interpretarse como que está bien sentirse con miedo.

Trátalo con una voz suave, aunque él no entienda que le estás diciendo sabrá que todo está bien si lo llamas con un tono amable, poco a poco entenderá que ya se acabaron los maltratos y que ahora está en un lugar seguro. Mega TIP: dale golosinas frecuentemente para que sepa que puede confiar en ti.

Y ante todo, no contrates a un adiestrador, muchas veces pensamos que ellos serán la solución, pero es a ti quien debe ver como su primer amigo, no digo que sean malos los adiestradores, pero más que enseñarle qué hacer, el perro necesita sentirse feliz con su entorno y eso lo logras con amor y paciencia.