¿Cómo vestir a mi chihuahua?

Vestir a tu perro nunca fue tan divertido, la moda canina se ha hecho más común desde que el mercado creó diferentes productos como gorras, zapatos, líquidos de uñas, trajes, corbatines, disfraz, entre otros; tomando en cuenta que se adapta al presupuesto y gustos de cada persona.

Esto no es fundamental, sin embargo debemos tomar en cuenta que ésta raza es denominada “friolenta” y necesita algunos cuidados tanto en invierno como en verano, sabiendo que algunos perros no les gusta utilizar ningún tipo de prenda.

Es recomendable mantenerlo lo más fresco posible en verano y no colocarles ropa por largas horas. En invierno se deben mantener en lugares cálidos, pero no calientes e hidratarlos constantemente. La mejor opción es comprar prendas que no obstruyan su movimiento y visión, preferiblemente de buena calidad o de algodón y lavarle la ropa con regularidad evita que se propaguen los parásitos o garrapatas.

Esperamos que nuestras recomendaciones puedan ser utilizadas para tu mascota, logrando siempre la comodidad para ellos.