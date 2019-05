Classic Nylon, una explosión de color y estilo en cada paso

Una histórica colección de 2500 muestras de pigmentos provenientes de todo el mundo, sirvió de inspiración para la nueva línea de zapatillas de Reebok: Classic Nylon. La marca deportiva exploró las largas filas de estantes de vidrio del laboratorio de pigmentos de Harvard para desarrollar este modelo que presenta ​8 nuevos colores para aquellos que buscan un clásico versátil, de estilo atemporal que se adapte a su personalidad.

Mineral Mist, Bright Rose, True Grey, Trek Gold, Neon Lime, Aubergine, Canton Red y Crushed Cobalt son las opciones de colores inspirados en materiales históricos, tonos vivos, especias, sedimentos y objetos arqueológicos para un atrevido acercamiento al "color vanguardista" y añadir de esta manera, un toque divertido y especial al outfit que escojas.

En los últimos años hemos visto como el calzado deportivo se ha integrado a nuestro guardarropa y se ha vuelto apropiado para cualquier ocasión (para una reunión, ir a comer con amigos, salir en la noche a algún bar, etc). Gracias a esto, ahora ponemos más atención al par de zapatillas que queremos adquirir, que se adapten y puedan fusionar con nuestra personalidad y estilo de vida.

De la misma manera, actualmente el estilo y los gustos han traspasado el binarismo de género, por lo que una prenda de vestir o un color ya no son considerados "femeninos" o "masculinos", ni se reservan exclusivamente para un género en particular, razón por lo cual, las reglas en la moda no sólo se han roto, sino que han desaparecido.

"Las personas usan su vestimenta como forma de expresión, es por eso que queremos ofrecerles una de las siluetas más famosas de la marca con una gran versatilidad de color para que cada persona tenga un par de zapatillas acordes a su estilo y personalidad" aseguró Lauriane Pedri, Encargada de Comunicación de Reebok.