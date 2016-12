Humanos no deben buscar eterna juventud según expertos en medicina estética

Los seres humanos no deben perseguir la eterna juventud sino buscar envejecer adecuadamente, coincidieron hoy expertos de varios países que se reúnen en Medellín en el Congreso Mundial de Medicina Estética y Antienvejecimiento.

En el inicio de este encuentro, que se extenderá hasta el sábado con la participación de 60 especialistas de 18 países, se destacó que el aumento en la expectativa de vida de las personas ha hecho que quieran mantener una apariencia joven y atractiva.

El cirujano reconstructivo y estético holandés Ali Pirayesh señaló que hace un par de décadas las abuelas ya estaban "viejas" cuando tenían 40 años, pero en la actualidad una persona que llegó a los 80 años apenas está envejeciendo.

"Hay que tratar de estar felices con nuestra piel y no perseguir la eterna juventud, sino buscar envejecer adecuadamente", dijo a Efe Pirayesh.

Enfatizó además en que desde la época de Cleopatra las personas "han estado fascinadas con la eterna juventud", pero la importancia que tomó estar bien en edades mayores le dio otra dimensión a la medicina estética.

"Muchos de los pacientes a los que les hago rejuvenecimiento facial dicen: 'Me siento de 40 años, pero me miro al espejo y me veo mayor'. A estas personas les cambian su autoconfianza cuando se les hacen este tipo de procedimiento", relató Pirayesh.

No obstante, el experto indicó que "no es realista" que una mujer de 50 años pretenda verse como si tuviera 20.

Pirayesh, co-inventor de Glyaderm (dermis artificial), sugirió que lo ideal con los procedimientos estéticos es "verse fresco y menos cansado".

Por su parte, el cirujano plástico alemán Wolfgang Redka-Swoboda indicó que en Europa vivir entre 90 y 100 años ha generado un "cambio en la vida social" y ahora todos anhelan quedarse jóvenes.

"Se cambió nuestro pensamiento. Vivimos más, así que queremos estar bien conservados, y en este asunto la medicina estética puede ayudar", apostilló el experto.

Para la dermatóloga colombiana Angélica Guatibonza esa búsqueda de la eterna juventud ha aumentado el interés en los procedimientos de rejuvenecimiento facial.

"Todas las terapias antiage (antiedad) están de moda, cada vez son más las personas que quieren verse mejor", comentó la especialista.

Guatibonza precisó que entre las tendencias de la industria la "toxina botulínica es la reina", pues alisa arrugas y da firmeza a los músculos.

Además, entre esa oferta para luchar contra la edad, están los rellenos con ácido hialurónico que, según explicó a Efe la experta, ayudan a recuperan el volumen que se ha perdido en el rostro, lo tonifican, dan luminosidad, hidratan y disminuyen las manchas.

En cuanto a los procedimientos no invasivos para rejuvenecer la piel, tiene un lugar importante el láser en esa apuesta por el antienvejecimiento y la longevidad.