Regresan los relojes icónicos de los 80's, ahora con tecnología avanzada

¿Quién no tuvo el icónico reloj cuadrado de colores plateados y dorados de los años ochenta y noventa? ¡Eran un must! Ahora regresan para quedarse, y eso no es todo, la compañia G-SHOCK anunció que mantendrá la tradición del reloj pero con tecnología avanzada.

Su estructura de caja hueca, la resina que le da forma a su carcasa, marco, correa y su cristal mineral, hacen que estos relojes sean resistentes a impactos y al agua hasta a 200 metros. Pero ahora este reloj viene con un valor agregado: la comunicación de datos por Bluetooth.

Su conectividad con teléfonos inteligentes ofrece, a través de la aplicación G-SHOCK Connected, el ajuste de la hora mundial para 300 ciudades, ajuste de hora automático, recordatorios, buscador de teléfono, indicador de carga de batería y más.





Entre sus funciones también destaca la tecnología Tough Solar, que almacena la luz solar y la transforma en energía de alimentación para el reloj. Cuenta con iluminación LED completamente automática de alto brillo, cronómetro, timer, 5 alarmas diarias y 5 horas mundiales.

¿Qué te parece? A mi en lo personal me encantan los accesorios que nunca pasan de moda, sólo mejoran.