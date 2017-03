Tips de belleza que todas las mujeres debemos poner en práctica

A las mujeres nos encanta lucir una uñas impecables, unas piernas y un abdomen envidiable, un rostro y un cabello bien cuidado; esto es posible si dedicamos tiempo para nosotras, aunque sea unas horas.

Por eso hoy les traigo seis tips de belleza que todas deberíamos tener en nuestra agenda para ponerlos en práctica.

1.- El principal para mí es muy importante, en lo personal no creo en las toallas desmaquillastes, porque al final no limpian profundamente nuestro rostro; es vital que utilices un gel limpiador para tu tipo de cutis y te laves bien dándote masajes con el gel y luego echándote bastante agua, así se te quitará totalmente el maquillaje, sécate bien la cara y aplica la crema facial hidratante todas las noches.

2.- Ahora mismo son un boom las esponjas para aplicar la base, úsalas y no lo hagas con los dedos, porque no te quedará uniforme y se notará como cuando pintas mal una pared, es horroroso, así que ya sabes, usa la esponja especial para la base y por favor, que sea un color acorde a tu piel, no más oscuro ni más claro.

3.- Los labiales mate son una moda, pero no a todas nos queda bien, si tienes los labios resecos o el aire acondicionado tiende a quebrártelos, entonces utiliza un brillo labial humectante y cuando estén sanos perfecto, puedes usar la gran gama de colores que vayan con tu tono de piel.

4.- El delineador o sombra de cejas es indispensable, sobre todo porque marca nuestra mirada y nos hace ver mucho mejor, pero, por favor no utilices un color que no vaya contigo, si eres muy blanca entonces escoge los marrones claros y si eres morena o piel canela, marrones oscuros o negro, depende también de tu color de cabello, recuerda que todo depende de dos cosas, tono de piel y de cabello.

5.- Si vas a utilizar falda o un vestido corto, por favor no lo hagas si aún no te has rasurado las piernas, se ve fatal, y al rasurarte aplica una crema hidratante que te ayudará a que luzcan brillantes y realmente extraordinarias.

6.- Por último pero no menos importante, si te vas a hacer la manicure, ya sea en casa o en el salón, no se te ocurra dejar que se comiencen a descascarillar y dejarlas así por varios días, eso se ve fatal; lo ideal es que si eso pasa, corras a buscar el removedor de esmalte y te las hagas de nuevo, recuerda que las manos, el cabello y el rostro, son nuestra carta de presentación.

