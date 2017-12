Tratamientos para mantener tu cabello rizado hidratado

Si tienes el cabello rizado como yo y aun no has encontrado una receta que te funcione para conseguir un peinado perfecto o hacer que los rizos te duren más te dejaré dos de mis tratamientos favoritos que hacen que luzca mi cabello natural y con un olor delicioso.

TRATAMIENTO DE MIEL Y ACEITE DE COCO

Ingredientes

3 cucharadas soperas de miel de abeja

2 cucharadas de aceite de coco

Preparación

Incorpora la miel de abeja con el aceite de coco en un recipiente hasta obtener una mezcla homogénea.

Modo de aplicación

Desde la raíz hasta las puntas aplica el tratamiento por 30 minutos aproximadamente y cubre el cabello con un gorro de ducha. Enjuaga como de costumbre y repite su uso de 3 a 4 veces por semana según los resultados que deseas obtener.

Aparte de todo el aceite de coco me da definición, brillo, me ayuda a desenredar el cabello con facilidad y es un excelente aliado para mantenerlo hidratado. Este tratamiento en particular le brinda a la melena ácidos grasos y aminoácidos que controlan el frizz y las puntas abiertas.

TRATAMIENTO DE ALOE VERA Y ACEITE DE ARGÀN

Ingredientes

6 cucharadas de pulpa de aloe vera

3 cucharadas de aceite de argán

1 cucharada de aceite de oliva

Preparación

Coloca el gel de aloe vera en un recipiente y mézclalo con los demás ingredientes

Modo de aplicación

Con el pelo humedecido frota el tratamiento hasta cubrir por completo y deja actuar por 30 minutos. Pasado el tiempo enjuga y aplica 2 o 3 veces por semana

Este tratamiento cuenta con alta cantidad de vitamina E, proteínas y ácidos grasos, por ende es una alternativa para revitalizar el cabello maltratado y con puntas abiertas.

A mí me encanta recalcarle a mis lectores que no todos los tratamientos le funcionan igual a los diferentes tipos de cabellos, sin embargo con un poco de paciencia podrás obtener grandes resultados. Espero que estos tratamientos sean el inicio de un cabello más sano y fuerte y si desean más tratamientos como estas escríbeme a melylh28 y dime qué tipo de cabello tienes y tu necesidad. ¡Hasta la próxima!