El blanco es el nuevo negro

Dime la verdad: cuántas veces has dejado de invertir en piezas increíbles que sabes que irían perfecto con la mayoría de lo que tienes en el guardarropa, pero no las compraste porque pensaste que no vale la pena gastar tanto dinero en prendas de rápidamente van a salir de moda?





Bueno, vengo a decirte que hay una moda por la cual si debes apostar tu plata: la tendencia total white. Los looks blancos son un básico en nuestro fondo de armario y nunca pasan de moda. Y lo mejor: con simples cambios de accesorios, carteras o zapatos puedes lograr hacer diversos outfits con la misma pieza.

La versión más fuerte de la temporada viene de la mano de los vestidos de telas finas y muy sueltas. Son muy versátiles puedes darle un look al más estilo boho o conseguir una combinación que resulte de los más chic sin perder la esencia del vestido. Yo he optado por lucir un look más veraniego para un paseo en el Casco Antiguo de Panamá y por eso elegí una cartera divertida, unas sandalias planas y accesorios minimalistas.



¿Qué te pareció mi look?