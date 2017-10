El futuro es femenino...y la moda también

Para esos días en los que se te ha pasado por la cabeza el repetitivo “Y hoy, ¿qué me pongo?”, Raquel Bellini tiene la solución más casual y desenfadada: vístase de feminista. Sí, tal cual como leíste. Ante una amenaza como la que representa Trump para los derechos de las mujeres, decenas de firmas de la industria de la moda han buscado imprimir en sus piezas, frases con lemas que empoderan el sexo femenino. “The future is female” (“El futuro es femenino”), “Feminist” (“Feminista)”, o “Girls can do anything” (“Las chicas pueden hacer cualquier cosa”) son solo algunos de los lemas que hemos visto lucir en las prendas de importantes tiendas de moda. Lo que tu viste también representa un acto político.





Inspirada en esa tendencia, Raquel Bellini preparó un look bien al estilo Power Girl. -unos Botines rojos, un blazer y un t-shirt atrevido. Te gusta esa idea?

A continuación dejamos también algunas fotos de famosas que apuestan por esa tendencia.