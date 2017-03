El verde amarillo, color del 2017

Ya hace unos años que la empresa Pantone Color Institute decide cuál será el color mas de moda en el año. Y en 2017, la entidad que inventó el sistema homónimo de numeración de la paleta de colores, ha decidido que el verde limón será el color favorito en los sectores de moda y decoración.

Surte la nuestra, ya que este es un tono que regenera, refresca, revitaliza y representa la esperanza. Inspirada en esta tendencia, he decidido lucir un look que mezcla varias tonalidades de verde en un mismo look.

El outfit combinó perfectamente con mi destino de carnaval: El valle de Anton. Esto porque el verde-amarillo claro es un tono refrescante que simboliza nuevos comienzos y principalmente la paz y vitalidad.

¡Mirá las fotos y dime cual tono de verde de mi outfit te gusta más!