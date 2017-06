Conoce a una persona infiel, según sus rasgos psicológicos

¿Es posible identificar fácilmente a un infiel por medio de un psicoanálisis? Pueda que muchos no tengamos ese “don” de conocer a primera vista a una persona infiel, pero por medio de la teoría del apego, es posible deducir este comportamiento de pareja.

Según la personalidad de la persona se puede derivar ciertos caracteres que influyen en su comportamiento. Aquí te dejo algunos rasgos, toma nota.

Riesgo

¿Se describe aventurero por excelencia? ¿Toma decisiones arriesgadas la mayoría de las veces? Pueda que estés delante de una persona que es más propenso a ser infiel en comparación a personas que sean más tímidos o desconfiados.

Poder

Tener dominio de algo es un factor importante que influyen a ser infiel. Esto se debe a la confianza del individuo. Sus habilidades para conquistar a su “presa” pueden ser muy buenas, por ello, tienden a ser más propensos a desarrollar este comportamiento.

Deseo sexual

No todos sienten el mismo deseo e interés en tener sexo. Unos pueden que tengan el libido tan alto que no se satisface con sólo tener un compañero sexual, pero hay otros, que pueden contenerse y no dejarse llevar por solo la parte sexual.

Según esta teoría, los hombres tienden a tener un mayor impulso sexual, por ello, llevan la infidelidad por puro placer y no por afectividad.

La psicopatía

La manipulación, el chantaje, el engaño y las mentiras son factores que influyen a que la persona sienta la necesidad de jugar con el amor de pareja.

El nivel económico

El éxito profesional conlleva a tener un nivel económico alto. Al tener grandes ingresos monetarios se a desarrollar un perfil infiel mucho mayor que los individuos con menos poder adquisitivo o acceso a la educación.

Esto no significa que todos los hombres o mujeres sean iguales. Pueda que esto te ayude a atención comprobar si sientes algunas dudas de que tu pareja lleve una doble vida. ¡No dejes de estar alerta!