Consejos para dejar atrás a tu ex

Tu ex es periodico de ayer así que no te atormentes más. Aquí te damos algunos tips para que puedas comenzar un nuevo capítulo en tu vida.

Recuerdos

Obviamente no podemos borrar los recuerdos de tu mente, pero deshaste de todo lo físico, entradas de cines, ropa de él que le robaste, regalos que te hizo, fotos, en especial borra todas las fotos, no importa si están junto a sus amigos. ¡Borralas!

Sin esperanzas

Puede ser que hallan terminado porque viven muy lejos uno del otro o por otro factor que deja puntos suspensivos al "fin" de esa relación, pero no te vayas con el lema de "donde hubo fuego, cenizas quedan". Recuerda que el apego no es buen amor, lo que no funciono, NO funcionará nunca.

Corta de raíz

Que no te venga con la gran mentira que pueden ser amigos, quizás después, pero ahora date espacio y tiempo para poder sanarte, no seas amiga de él, te lastimarás cuando te cuente que ya conoció a alguien más.