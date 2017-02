Las relaciones de pareja no son nada fáciles y mucho menos cuando alguno siente que el divorcio está cerca; por eso hoy te diré cuáles son los indicadores de que una pareja va a separarse, basado en el libro “Los siete principios que hacen que un matrimonio funcione”.

1.- Exceso de críticas: En este caso no hay problema por quejarse del otro, sino que ya es un ataque a la persona y no a su comportamiento, por ejemplo, piensa y dices cosas como: “Él no ha sacado la basura porque se le olvidó, sino porque es un vago”.

2.- Desprecio: Es en definitiva, un sentimiento difícil de revertir y que además, envenena la relación; considero que con esta actitud el amor ya no existe, ya que si tu pareja piensa que no estás a su altura, es porque ya no te ama, sino que te desprecia.

3.- Ponerse a la defensiva: Es una forma de culpar a tu pareja y de hacer sentir mal al otro frecuentemente; estar diciendo que el problema no es tuyo, sino que es de la otra parte de la relación, esto sólo crea conflictos.

4.- Bloquearse: Cuando se ignora al otro, le estás hablando y no dice nada; en este caso se vuelve más grave el conflicto, ya que una parte deja ver que le da igual el final de la relación, aquí no se puede hacer nada.