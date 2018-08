¿Puede funcionar una relación entre mejores amigos?

La mayoría de las veces las relaciones entre mejores amigos casi siempre suelen funcionar por el simple hecho de que, no hay mejor manera de tener una pareja sentimental con alguien que conozca todo sobre ti. Aunque, dicha relación no siempre resultará como el cuento de color de rosas que pensamos si no existe química entre ambos.

Normalmente una pareja es formada después de haber pasado por una etapa de amistad, la cual se comparte gratos momentos que no se pueden olvidar, hablar de cosas que jamás hablarías con alguien que no sea de confianza, una cena en la primera cita o aventurarse en un viaje improvisado donde quiera que el viento los lleves.

Ocasionalmente el hombre y la mujer suele darse cuenta de que, ese alguien con el que les gustaría estar siempre ha estado a su lado con el título de amigo, pues hay momentos en que uno sienta algo por el otro, pero para no dañar la amistad prefiere no decirlo. Sin embargo, guardarse ese sentimiento no siempre es bueno, porque al final resultaría un peso con el que te preguntarás ¿Qué hubiese pasado si le había dicho la verdad?

¿Cómo puede funcionar la relación entre mejores amigos?

- Dejar la pena: Es normal estar un poco cohibido (a) al intentar una relación con tu más grande amistad, ya que no la verás de la misma forma. Pero, es un proceso que con el tiempo suele superarse.





- No volver la relación un compromiso: Es muy importante saber que una relación no es un compromiso que se debe cumplir como obligación, si desde el inicio no sienten ese interés simplemente no lo intenten.





- Recordar que más que novio (a) es tu amigo (a): Al iniciar el noviazgo tengan siempre presente que a pesar de todo tu pareja siempre será esa amistad en la cual tu confiaste, por eso no se debe guardar secretos entre ambos.