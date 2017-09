¿Quieres seguir siendo amiga de tu ex?, sigue leyendo

Llevas años con tu actual pareja y sucede que a lo largo del camino han formado una amistad envidiable, sin embargo, la relación amorosa que tienen está a punto de caducar, definitivamente ya no es lo mismo, disfrutas con él pero como amigo y lo aprecias mucho pero sientes que no es la persona con la que quieres seguir caminando de la mano, pero ocurre algo que no dejas de pensar, tienes miedo que después que le digas que tus sentimientos han cambiado, él ya no quiera saber nada de ti.

Te recomiendo sigas leyendo y así sepas qué puedes hacer para salvar la amistad que han construido.

Deja que el tiempo sane

Él no va a querer saber de ti por un buen rato, y además pasar del amor a la amistad es un paso muy grande, por eso debes darle el tiempo y sobretodo hacérselo saber.

Pierde el sentido de posesión

Piensa en tu ex como cualquier otro amigo, te aseguro que hasta a ti te será difícil desacostumbrarte de que él ya no va a estar para ti siempre. Dale espacio, no vayas a invitarlo "como amigos" cuando sólo ha pasado un mes desde que rompieron.

Seguir adelante

No va a ser fácil desapegarte de ese hombre que ha estado para ti en los momentos que más ayuda haz necesitado. Es posible que después de terminar, te entre la cabanga de que "aparentemente" se fue todo con él, tanto la amistad que tanto querías conservar como el amor. Ten paciencia, todo toma tiempo.

¿En serio quieres terminar con él?, piénsalo dos veces, si él te hace feliz pero piensas que ya no es lo mismo entonces mejor tomate un respiro, antes de decidir.