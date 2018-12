Recomendaciones para que tu pareja solo te desee a ti y no piense en otra

Si consideras que entre tú y tu pareja se está perdiendo la magia, aquí te mostramos unos trucos para que tu pareja solo tenga ojos para ti.

Si lo que piensas es que necesitas los mejores lujos, pues te equivocas, no necesitas un boleto de avión. Basta con improvisar un día cualquiera con un detalle pequeño pero significativo. Regala chocolates, nunca pasan de moda.

El erotismo vivo

El deseo mantiene vivo el amor, lo cual nos lleva a cuidar la vida sexual en pareja. Introducir algo diferente también provocará que tu pareja te mire con más deseo.

Cuida tu físico

No por él/ella. No es tampoco por tu apariencia, piensa en tu salud. Cuídate, piensa en tu bienestar. Si tu pareja es de los que se interesa solamente por tu aspecto físico, ten por seguro que no es amor del bueno.

Sé independiente

Si quieres mantener la chispa de la pasión, es necesario que te mantengas activa y lista para cualquier situación que se te presente en la vida. Con esto estás demostrando que eres una persona lo suficientemente independiente que no necesita de nadie para cumplir sus objetivos.