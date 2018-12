¿Sabes si los planes a futuro de tu pareja son compatibles con los tuyos?

Futuro. Palabra fuerte a la hora de ponerla sobre la mesa de una relación, nos gusta estar en pareja pero la mayoria de las veces solo queremos vivir el presente y postergar lo que pueda pasar más adelante.

Sin embargo, llega un punto en que la relación se vuelve más sólida y al momento de compartir los sueños nos encontramos que no son compatibles, y con esto no quiero decir que tengan los dos el mismo sueño, no señores, cada uno puede tener sus metas, como la de vivir en el bosque paseando perritos, pero si la meta de él o ella es viajar de mochilero por el mundo, van a chocar y uno de los dos va a tener que sacrificarse por el sueño del otro.

Es súper importante que vayas olfateando y tanteando los sueños de tu pareja, ¿qué tal si duras más de 5 años de novio con esa persona que apostabas no ibas a durar ni la semana? ¿Qué tal si te enamoras y te enfrentas con sus verdaderos sueños?

Por eso, mis queridos lectores, pregúntenle a su pareja qué desean hacer, cuál es su meta, a dónde quieren vivir, de qué quieren vivir, cómo piensan lograr sus sueños.

Después que tengan eso claro, podrán optar por las diferentes soluciones que conllevará seguir juntos pero cada uno cumpliendo sus sueños.