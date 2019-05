Señales de un "apocalipsis amoroso"

Los cambios de actitud en la pareja son normales porque el proceso de enamoramiento llega hasta cierto punto. Pero hay otras acciones que te dan indicios de que algo puede estar afectando el compromiso en una relación de pareja.

Encontrar alguna señal de “alerta” no es motivo para sacar conclusiones prematuras, pero un conjunto de ellas, es motivo para que te preguntes que puede estar pasando y es por ello que existen una serie de indicadores que debes tomar en cuenta para ver si tu pareja ya pasa de ti.

Elude la intimidad

Evita mantener relaciones sexuales contigo, poniendo excusas que no te parecen válidas o creíbles.

Llega tarde a casa

Hace cualquier cosa fuera para tener que llegar a altas horas de la noche y evitar el diálogo contigo.

Evita las muestras de afecto

A pesar que con el tiempo las muestras de cariño disminuyen, que pase un rato prolongado sin demostrarte afecto con palabras o caricias, es una señal de alarma.

Esconde el celular

Es cierto que en la actualidad los rompimientos se dan más por esta vía que está ligada a las redes sociales; si evita de forma temeraria que tomes su teléfono, es posible que esté ocultando algo.

Rehúye una conversación

La regla básica de una relación es mantener una buena comunicación; sin esto la relación va rumbo al barranco.

Desaparece el “Te Amo”

No hay una frase que le dé más afecto a una relación que un “Te Amo” sincero, que no sea por decir, si no porque lo sientes realmente. Que esta frase desaparezca puede llenarte de muchas dudas.

Enojo por todo

Busca cualquier pretexto para desencadenar una discusión y así dejar de hablarte. Inclusive salen a relucir los defectos que le vez a tu pareja.

Salidas por separado

Deja de tomarte en cuenta en sus salidas de distracción y prefiere reunirse con otras personas.

Desinterés de tu “día a día”

Al llegar a casa, esperas contar con esa persona para desahogarte y contarle tus cosas ocurridas durante el día, pero si no le interesa saber o preguntar es algo alarmante.