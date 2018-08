4 cosas que deberías hacer en la primera cita

La primera cita es donde normalmente podemos empezar a conocer a esa persona que nos resulta interesante para llegar a algo más que una simple amistad. Esta puede ser mediante una cena, un paseo al aire libre o visitar lugares donde nos encanta viajar en nuestro tiempo libre.

Antes de llegar al proceso de una velada con ese alguien especial, primero el hombre y la mujer deben pasar por la etapa de la amistad, ya que es ahí donde sale a relucir el interés, los sentimientos y sobre todo el cariño que abre paso a la chispa del amor.

Tal vez la gran mayoría de las personas les resultará fácil saber qué hacer o dónde ir en la primera salida, mientras que para otros no, debido a que siempre es muy complicado pensar en el lugar perfecto o ideal que sea del agrado de su acompañante.

Sin embargo, el detalle de dicha complicación radica en ese dilema de idealizar el lugar perfecto, pues no hay sitios perfectos sin que el momento sea memorable, ya que no vale la pena ir a un lugar en donde no se construyan historias inolvidables que solo ustedes mismos recordarán.

Por eso, aquí te presentaremos 4 ideas qué deberías hacer en la primera cita:

Conocer sus gustos: Saber que le gusta a él o ella siempre resulta ventajoso, porque solamente deben enfocarse en sitios específicos.

No invitarla (o) al Cine: No es una mala idea ir al cine en la segunda o tercera cita con la persona que les llame la atención. Pero, para una primera cita no es recomendable, ya que no es el lugar adecuado para poder tener una conversación personal e íntima.

Detalles: Normalmente los detalles son el ingrediente especial para cada persona que desee anotar puntos con esa persona especial. Cuando hablamos de detalles siempre hacemos referencia en un ramo de flores o chocolates. No está nada mal, pero sería lo mismo de siempre.

Procura ser siempre original con tus ideas, un verdadero presente es aquello que no se necesita de objetos lujosos, sino de la recompensa de saber que ante los más mínimos detalles somos valorados.

Compartir sus pasiones: Si eres amante de la literatura, el teatro, de las obras de artes etc. No tengas miedo de compartir esas pasiones con esa persona especial por el hecho de pensar que, sería aburrido para él o ella. Pero les digo que es todo lo contrario, ya que no hay nada más interesante saber que nos entusiasma a nosotros.