3 cosas que una chica independiente puede enseñarle a un hombre

Tener una chica independiente como novia puede ser lo mejor que le puede pasar a un hombre. Aunque no todos los hombres les gusta esa sensación de no ser el SuperMan que las rescata. Por eso, aquí te nombro las tres cosas que le puedes enseñar a tu novio si eres independiente.

No hay que temerle a la soledad

¿No hay nadie disponible para ver la última película de miedo o ir a comer al nuevo restaurante de hamburguesas? Pues eso no es problema para una chica independiente, quien no le importa hacer esas cosas sin nadie alado, porque en realidad no está sola, está consigo misma.

No es la cantidad de amigos, es calidad

De nada vale llenarte de miles de amigos pero a la hora de tener una conversación profunda o hablarle de algo grave que te paso corren a contarle a otros o se burlan de ti. Una chica independiente odia a casi todo el mundo y por eso, sólo tiene las amistades necesarias.

Cada uno debe ser su propio motor

Las mujeres independientes suelen ser apasionadas y tener sus propios intereses. Este tipo de mujeres tienen la capacidad de enfrentarse a los desafíos de la vida con mucho valor.