¿Por qué no debes tener una relación con un hombre casado?

Las relaciones de pareja son complicadas, sobre todo porque cada uno en su momento seguramente tendrá sus diferencias, pero, lo más complicado aún es cuando una mujer decide tener una relación con un hombre casado.

Hoy te diré algunos datos de lo que debes tomar en cuenta antes de salir con un hombre casado.

En primer lugar debes estar clara de que él es un hombre casado, así que esto puede convertirse en una trampa mortal, él tiene un hogar, un plan de vida con otra mujer y eso no lo puedes cambiar. Piénsalo muy bien, porque puedes terminar enamorada de él, resultar lastimada, mientras que él te dirá que no quiere comprometerse.

Por otro lado, debes valorarte como mujer, hay muchos hombres en la vida, y solteros. Mientras estás pensando cómo conquistarlo y hacer que deje a su mujer, él está con ella cada noche y siempre la tendrá como prioridad.

No seas ingenua y no confíes en las falsas promesas hasta que no te de pruebas de que es sincero; si tiene hijos será peor, puesto que sus obligaciones con ellos y con su esposa siempre estarán primero.

En definitiva y sólo describiendo algunas situaciones que ocurren, te digo que sostener una relación con un hombre casado, no es para nada conveniente, valórate como mujer y sal adelante, que en el momento que menos esperas, llegará un hombre soltero para ti.