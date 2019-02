¿Es difícil olvidar a alguien que no te corresponde?

No siempre podemos ser correspondidos y quizás, ese es uno de los sentimientos que más duelen, ya que imaginas una vida junto a alguien que ni enterado de todo lo que sientes.

Primero que todo, debes preguntarte una sola cosa:

¿Por qué te aferras?

Aunque no lo creas, las personas que se aferran a un amor no correspondido es porque en el fondo no desean tener los problemas y situaciones comunes de una relación.

La idealización es mejor que la realidad, pensar que la vida sería completa y maravillosa si él estuviera contigo. Por lo tanto no te haces responsable de ser feliz y colocas esa alegría en alguien más.

Elimina de tu mente a alguien que no desea saber de ti y encargate de tu propia felicidad, no permitas que otro te afecte.