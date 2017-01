¿Cómo evitar discusiones innecesarias con nuestra pareja?

Cuando nos casamos con la persona que amamos y comenzamos a convivir en pareja, suelan haber momentos de crisis, debido a que en algún momento existirán diferencias, las cuales, si no las sabemos manejar explotaremos y por una fuerte discusión podemos herir con palabras inapropiadas producto de la molestia.

Ningún ser humano tiene un librito de instrucciones que nos puedan facilitar la mejor convivencia, por ello hoy te daré unos pequeños tips para evitar caer en discusiones que al final, pueden llevar al divorcio.

1.- Primero que todo debes entender que evitar una discusión con tu pareja, no es lo mismo que callarte lo que sientes o ignorar lo que te molesta del otro. Define cuál es la raíz del problema, qué te molesta, en lugar de tener mil discusiones siempre, usando diferentes excusas.

2.- Cuando discutimos con nuestra pareja, muchas veces usamos excusas para hablar de un problema que siempre es el mismo. Por ejemplo, “siento que no nos estamos comunicamos bien”, en lugar de “no llegaste a la hora que te pedí” o “siempre me preguntas lo mismo”; ir a la verdadera raíz del problema es una buena forma de evitar discusiones.

3.- Debemos entender que no se trata de una competencia constante para ver quién tiene la razón y quién no; si entregamos nuestra vida a alguien, es porque nos une el amor y el respeto, éste último nunca se debe perder.

4.- A veces nuestra pareja expone su punto de vista y tiene razón, pero es tanto nuestro deseo de ganar la batalla, que nos cuesta escucharlo y entrar en razón; cuando esto pasa no dejamos que hable, aquí lo importante es escucharnos mutuamente.

5.- Muchas veces en la pareja hay uno que no puede o no sabe manejar su ego, por ello, se generan discusiones fuertes y ninguno quiere ceder. La negociación es parte de la relación y vivir en pareja no se trata de un juego de poderes, por eso siempre debemos ceder para poder conversar con calma y resolver el problema.

¿Qué te parecen estos tips?, seguramente lo que has leído te ha pasado alguna vez, si es así, comparte tus experiencias con nosotros, dejando tus comentarios abajo.