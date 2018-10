¿Qué hacer si te enamoras de tu mejor amigo?

Hay quienes tienen la suerte de contar con una amistad incondicional, que sobrevive risas, alegrías, tristezas y derrotas. Si hay alguien que siempre ha estado para ti es tu mejor amigo.

¿Alguna vez te has enamorado de tu mejor amigo y no sabes cómo decírselo?

- Admítete a ti misma tus sentimientos

En primera instancia, es bueno conocerte a ti misma, aceptar que esa persona tan especial para nosotros, puede ocasionar un descontrol en tus emociones.

Con nuestro mejor amigo, surgen los miedos, desde no ser correspondida por él o a que la amistad tan especial para ambos, acabe perdiéndose.

- Observa su comportamiento

Es primordial que antes de dar el primer paso, estés segura de lo que vas a hacer. Es el momento de afrontar que toda acción puede tener sus consecuencias.

Hay que saber si él también siente algo por ti, es por ello que debes comenzar a buscar señales en su comportamiento como miradas, abrazos, entre otras cosas que te puedan dar señales de si siente o no algo por ti.

- Escoge el momento adecuado y sincérate con él

Concéntrate en el mejor lugar, en donde pueden hablar sin distracciones. Sé sincera, confiésale todos tus sentimientos y dile todo lo que has pensado antes de armarte de valor para hacer esto, pero que no esperas nada a cambio, porque si él no siente lo mismo, no quieres sufrir.

- Acepta y respeta su decisión

Al llegar a este punto, ya tu mejor amigo sabrá todo lo que significa para ti. Debes estar preparada para recibir sorpresas, como saber que él siente algo por ti o que la amistad cambie un poco.

Puede ser más complicado asumirlo para ti, aunque para él tampoco será fácil, te aprecia mucho y no quiere herirte y mucho menos perderte.