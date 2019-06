635x357 ¿Es normal no pelear con tu pareja?. Foto/Dreamstime.

Existen muchos casos donde las parejas piensan que todo va viento en popa por no pelear nunca en el tiempo que han estado juntos o que pelean muy poco.

Pero no, la realidad es otra y es que al no hacerlo es un indicador de que algo malo está pasando y no hablan al respecto.

Hay dos opciones por la cual esto está sucediendo: