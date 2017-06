"Soy ordinaria", el corto que te hará cambiar de parecer

Cuando nos referimos al término violación pensamos en un ataque de tipo sexual, que se produce cuando una persona no da el consentimiento para mantener relaciones sexuales. Tenemos como concepto que son agresiones producidas por un desconocido.

Pero ¿qué pasa si es tu novio o esposo quien te agrede? Puede que esta pregunta te escandalice un poco, y te haga emitir una opinión firme y clara: “No es posible, es mi pareja”.

Las violaciones entre parejas son más comunes de lo que imaginamos. Esto es lo que nos trata de proyectar el cortometraje francés Je suis ordinaire, en español “Soy ordinaria”.

La trama es de una pareja que decide ver una película. Él comienza a besarla y ella dice que no quiere acostarse con él. Él insiste, la toca; ella le explica por qué no quiere. "¿Qué pasa, que ya no me quieres?", dice él. Él sigue, insiste, hasta que finalmente tiene un orgasmo, mientras ella ni siquiera le mira.

Este corto pequeño corto se ha vuelto viral porque refleja otra cara de la moneda en una relación de pareja que nadie ve ni tan siquiera conoce, es la cruda realidad de las posibles agresiones sexuales que se dan cuando una de las partes dice ¡No, no quiero!

Si nuestro compañero sentimental no logra respetar esta decisión y sigue insistiendo hasta lograr convencerte para mantener relaciones, puede que estés padeciendo de un abuso, llamado violencia de género, del cual, lo estás permitiendo sin saberlo.

Si te lograste interesar por esta nota, no dejes de buscar el corto para conocer más sobre este tema tan tabú que no escapa de nuestro diario vivir y del que pocos se atreven a hablar.