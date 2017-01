¿Tu pareja te permite independencia?, responde algunas preguntas

La independencia en la pareja es un punto muy importante, cuando decides estar con esa persona que amas, no tienes por qué cambiar las actividades que realizabas antes de conocerlo (a), al contrario, por eso hoy te daré una lista de preguntas para que compruebes si has perdido o no tu independencia.

1.- ¿Mantienes los amigos de antes de estar en pareja?

2.- ¿Mantienes un hobby que te gusta sin importar si es compartido?

3.- ¿Practicas algún deporte o actividad que te hace pertenecer a otro grupo humano?

4.- ¿Tienes algún lugar en tu casa que puedas considerar “tu rincón”, donde nadie te moleste?

5.- ¿Ves los programas de TV, películas o escuchas la música que a ti te gusta?

6.- ¿Comes lo que te gusta?

7.- ¿Conoces absolutamente a todos los amigos de tu pareja?

8.- ¿Tienes en este momento algo nuevo que contarle a tu pareja?, por pequeño que sea?

9.- ¿Sientes que necesitas un momento a solas? ¿Disfrutas desproporcionadamente cuando eso sucede?

10.- ¿Recuerdas lo que es ser “yo” y no “nosotros”?

Primero, te recomiendo que pienses bien tus respuestas antes de contestarlas. Si tu relación se ha vuelto asfixiante háblalo con tu pareja y recuerda que necesitar cierta dependencia, no quiere decir que lo amas menos.