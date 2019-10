¿Porqué las personas permanecen en relaciones donde no son felices?

Muchas personas, al iniciar sus relaciones o a conocerse tienden a entregarlo todo para ser felices, sin embargo existe una teoría del porque nos cuesta tanto soltar lo que tenemos aunque sea la mejor decisión.

Continuar con alguien a quien le has invertido tanto tiempo cuesta dejarlo, porque confías en ella o el, lo quieres pero las cosas no funcionan, todo es monótono, pero eres infeliz.

Debes saber que permanecer con alguien con quien ya no disfrutas los días en cierto modo es ser egoísta porque si ya no te hace feliz, debe tener sus razones y entre ellas es que ya te perdió el interés, ya no es lo mismo, conoció a otra persona y de cierto modo ninguno avanza en nada por estar pensando en que las cosas pueden arreglarse, cuando no es así.

Recuerda que las decisiones más dificiles de tomar, son las que con tiempo entenderás con mayor claridad sus verdaderos motivos.